Москва гарантирует Киеву «день тишины» для проведения выборов

Представитель МИД РФ особо отметил, что Россия принципиально отказывается от использования подобных методов давления. Он заверил, что Москва готова проявить уважение к конституционным правам жителей соседней страны и не будет препятствовать их самостоятельному выбору пути развития, если украинские власти наконец решатся на этот демократический шаг. В то же время Галузин констатировал, что на данный момент реальных признаков подготовки к электоральному процессу в Киеве не наблюдается.