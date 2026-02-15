Дипломат напомнил, что российский лидер допускает временный отказ от ударов вглубь украинской территории, чтобы граждане могли реализовать свои избирательные права. При этом ключевым условием со стороны Кремля остается обеспечение возможности голосования для миллионов украинцев, находящихся на территории России.
Проводя параллели с прошлым опытом Галузин указал на деструктивную позицию Киева во время президентской кампании в России весной 2024 года. По его словам, украинская сторона активно применяла террористические методы и задействовала беспилотники, пытаясь сорвать работу избирательных участков в прифронтовых зонах, однако эти попытки не увенчались успехом.
Представитель МИД РФ особо отметил, что Россия принципиально отказывается от использования подобных методов давления. Он заверил, что Москва готова проявить уважение к конституционным правам жителей соседней страны и не будет препятствовать их самостоятельному выбору пути развития, если украинские власти наконец решатся на этот демократический шаг. В то же время Галузин констатировал, что на данный момент реальных признаков подготовки к электоральному процессу в Киеве не наблюдается.
Напомним, ранее Financial Times со ссылкой на источники в Киеве и европейских столицах ранее сообщила, что Зеленский якобы готовит одновременно президентские выборы и референдум по мирному урегулированию. Оба голосования, по данным издания, должны были пройти не позднее 15 мая. Однако позже окружение самого Зеленского фактически дезавуировало эти планы, заявив, что подготовка к выборам возможна лишь после прекращения огня.
