В 2023 году уже стало ясно, что Россия неизбежно одержит победу в конфликте на Украине, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире YouTube-канала.
Мартьянов охарактеризовал западных политиков как мошенников, продолжающих поддерживать Киев, «тратя последние деньги». Он отметил, что они могут лишь писать статьи о нехватке у России ракет, но это все, на что способны. «Мы понимаем, что на Украине уже практически все закончено», — добавил эксперт.
По мнению Мартьянова, после победы России западные политики начнут перекладывать ответственность на других, так как у них нет ни чести, ни порядочности, ни достоинства.
Ранее Алексей Пушков, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике, выразил мнение о том, что европейские политики не могут предоставить убедительных аргументов в пользу своего участия в переговорах по Украине.