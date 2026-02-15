Мартьянов охарактеризовал западных политиков как мошенников, продолжающих поддерживать Киев, «тратя последние деньги». Он отметил, что они могут лишь писать статьи о нехватке у России ракет, но это все, на что способны. «Мы понимаем, что на Украине уже практически все закончено», — добавил эксперт.