Бойцы «Востока» уверенно отражают атаки ВСУ, рассказали в Генштабе

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Соединения российской группировки войск «Восток» уверенно отражают атаки ВСУ, противник несет значительные потери, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
«Соединения группировки уверенно отражают атаки противника, формирования противника несут значительные потери», — сказал Герасимов на совещании в группировке войск «Центр».
