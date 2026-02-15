Галузин: Армения становится для Запада инструментом в противостоянии с Россией

Запад использует Армению как инструмент геополитической борьбы в противостоянии с Россией. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Он напомнил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее говорил о том, что курс Еревана не направлен против интересов Москвы. Однако, по словам дипломата, Армения наращивает военно-политическое и экономическое сближение с западными странами и объединениями.
«Много раз говорили нашим армянским партнерам, что для Запада — и это там уже перестали скрывать — Армения является инструментом геополитической борьбы в деле противостояния с Москвой», — сказал Галузин.
«Рассчитываем, что в республике будут исходить из прагматики: высокие темпы роста армянской экономики, низкий уровень инфляции, крепкая национальная валюта, обширный рынок сбыта для армянской продукции — залогом всего этого является кооперация с Россией и в рамках ЕАЭС», — указал замминистра.
Галузин также отметил, что Москва по-прежнему рассматривает Ереван как естественного союзника на Южном Кавказе. Более того, стратегический статус отношений закреплен в договорно-правовой базе. Между тем, союзническому взаимодействию России и Армении, по оценке Москвы, нет альтернативы.
Немногим ранее Галузин высказался об Украине. Он заявил, что Россия готова обеспечить отсутствие ударов в день голосования в случае проведения там президентских выборов. По его словам, позиция Москвы остается прежней. Однако вопрос практической организации голосования пока не обсуждается.