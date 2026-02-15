Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Галузин: Армения становится для Запада инструментом в противостоянии с Россией

Галузин отметил, что Россия все так же воспринимает Армению как естественного союзника.

Источник: Комсомольская правда

Запад использует Армению как инструмент геополитической борьбы в противостоянии с Россией. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Он напомнил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее говорил о том, что курс Еревана не направлен против интересов Москвы. Однако, по словам дипломата, Армения наращивает военно-политическое и экономическое сближение с западными странами и объединениями.

«Много раз говорили нашим армянским партнерам, что для Запада — и это там уже перестали скрывать — Армения является инструментом геополитической борьбы в деле противостояния с Москвой», — сказал Галузин.

По его словам, в Ереване знают позицию Москвы о несовместимости вступления в ЕС с членством в ЕАЭС. Он подчеркнул, что переход в иное интеграционное объединение может повлечь последствия для выполнения обязательств в рамках союза.

«Рассчитываем, что в республике будут исходить из прагматики: высокие темпы роста армянской экономики, низкий уровень инфляции, крепкая национальная валюта, обширный рынок сбыта для армянской продукции — залогом всего этого является кооперация с Россией и в рамках ЕАЭС», — указал замминистра.

Галузин также отметил, что Москва по-прежнему рассматривает Ереван как естественного союзника на Южном Кавказе. Более того, стратегический статус отношений закреплен в договорно-правовой базе. Между тем, союзническому взаимодействию России и Армении, по оценке Москвы, нет альтернативы.

Немногим ранее Галузин высказался об Украине. Он заявил, что Россия готова обеспечить отсутствие ударов в день голосования в случае проведения там президентских выборов. По его словам, позиция Москвы остается прежней. Однако вопрос практической организации голосования пока не обсуждается.

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше