Посол в Финляндии Кузнецов рассказал о самолетах-разведчиках НАТО возле РФ

Посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что самолеты-разведчики НАТО регулярно летают вдоль финско-российской границы.

Источник: Аргументы и факты

Самолеты-разведчики НАТО регулярно летают в Финляндии вдоль границы с Россией, заявил РИА Новости российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов.

Он отметил, что разведывательная деятельность Североатлантического альянса «продолжается полным ходом». В частности, по словам дипломата, воздушное пространство Финляндии «плотно освоили» американские стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress.

«Вдобавок к этому летом прошлого года на авиабазе “Пирккала” впервые в Северной Европе появился натовский разведывательный беспилотник RQ-4D Phoenix», — обратил внимание Кузнецов.

Добавим, что осенью финские истребители проводили тренировочные полеты в регионах, находящихся на границе с Россией. Заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов подчеркивал в интервью aif.ru, что боевые самолеты Финляндии не смогут тягаться с российскими.

