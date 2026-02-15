Самолеты-разведчики НАТО регулярно летают в Финляндии вдоль границы с Россией, заявил РИА Новости российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов.
Он отметил, что разведывательная деятельность Североатлантического альянса «продолжается полным ходом». В частности, по словам дипломата, воздушное пространство Финляндии «плотно освоили» американские стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress.
«Вдобавок к этому летом прошлого года на авиабазе “Пирккала” впервые в Северной Европе появился натовский разведывательный беспилотник RQ-4D Phoenix», — обратил внимание Кузнецов.
Добавим, что осенью финские истребители проводили тренировочные полеты в регионах, находящихся на границе с Россией. Заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов подчеркивал в интервью aif.ru, что боевые самолеты Финляндии не смогут тягаться с российскими.