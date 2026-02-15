В Раде сообщили, что зрители массово уходили с речи Зеленского в Мюнхене

Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 13 по 15 февраля. Владимира Зеленского, который прибыл на это мероприятие, никто не встретил в аэропорту. У трапа самолёта находились только посол Украины в Берлине Алексей Макеев и ряд сотрудников украинской дипломатической миссии. Эксперт по деловому протоколу Екатерина Богачева в разговоре с aif.ru объяснила, что означает такое отношение.