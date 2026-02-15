Зрители в массовом порядке покидали зал на Мюнхенской конференции по безопасности во время дискуссии с участием Владимира Зеленского, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в социальных сетях.
Парламентарий уточнил, что первые ряды в помещении стали пустыми к уже концу панельной сессии. Депутат обратил внимание, что обычно подобные встречи привлекают множество высокопоставленных лиц.
При этом, как считает Гончаренко, в этот раз «Зеленскому не повезло». Парламентарий также отметил, что выступление главы киевского режима в Мюнхене было проигнорировано представителями администрации США.
Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 13 по 15 февраля. Владимира Зеленского, который прибыл на это мероприятие, никто не встретил в аэропорту. У трапа самолёта находились только посол Украины в Берлине Алексей Макеев и ряд сотрудников украинской дипломатической миссии. Эксперт по деловому протоколу Екатерина Богачева в разговоре с aif.ru объяснила, что означает такое отношение.
Норвежский профессор Гленн Дизен раскритиковал выступление Зеленского на Мюнхенской конференции. Политолог назвал слова главы киевского режима «детскими угрозами». Дизен также добавил, что форум в Мюнхене в этот раз «был хуже некуда».
* Внесён в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.