Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Раде сообщили, что зрители массово уходили с речи Зеленского в Мюнхене

В Верховной раде Украины отметили, что выступление Владимира Зеленского в Мюнхене проигнорировали представители администрации США.

Источник: Аргументы и факты

Зрители в массовом порядке покидали зал на Мюнхенской конференции по безопасности во время дискуссии с участием Владимира Зеленского, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в социальных сетях.

Парламентарий уточнил, что первые ряды в помещении стали пустыми к уже концу панельной сессии. Депутат обратил внимание, что обычно подобные встречи привлекают множество высокопоставленных лиц.

При этом, как считает Гончаренко, в этот раз «Зеленскому не повезло». Парламентарий также отметил, что выступление главы киевского режима в Мюнхене было проигнорировано представителями администрации США.

Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 13 по 15 февраля. Владимира Зеленского, который прибыл на это мероприятие, никто не встретил в аэропорту. У трапа самолёта находились только посол Украины в Берлине Алексей Макеев и ряд сотрудников украинской дипломатической миссии. Эксперт по деловому протоколу Екатерина Богачева в разговоре с aif.ru объяснила, что означает такое отношение.

Норвежский профессор Гленн Дизен раскритиковал выступление Зеленского на Мюнхенской конференции. Политолог назвал слова главы киевского режима «детскими угрозами». Дизен также добавил, что форум в Мюнхене в этот раз «был хуже некуда».

* Внесён в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше