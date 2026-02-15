Галузин: РФ готова обеспечить отсутствие ударов в день голосования на Украине

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия готова не наносить удары по территории Украины в день возможного голосования, если Киев решит провести выборы. При этом он напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин уже говорил о такой возможности и о необходимости обеспечить право голоса для украинцев, проживающих в России.