Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия готова не наносить удары по территории Украины в день возможного голосования, если Киев решит провести выборы. При этом он напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин уже говорил о такой возможности и о необходимости обеспечить право голоса для украинцев, проживающих в России.
Галузин отметил, что заявления Путина остаются актуальными, однако пока речь о практической организации выборов на Украине не ведется. Замминистра подчеркнул, что Россия готова обеспечить соблюдение избирательных прав граждан Украины, если Киев сделает соответствующий шаг.
Вместе с тем Галузин напомнил о случаях атак украинских беспилотников на российскую территорию во время электоральных кампаний. Он привел пример мартовских президентских выборов 2024 года в России, когда Киев пытался сорвать процесс в прифронтовых регионах, прибегнув к террористическим методам и диверсиям, но не добился успеха.
Галузин подчеркнул, что Россия «не станет опускаться до киевской практики» и позволит гражданам Украины самостоятельно реализовать свои конституционные права и определить будущее страны, если Киев решит провести выборы, передает ТАСС.
Галузин также заявил, что Россия готова обсудить возможность введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН после завершения специальной военной операции.