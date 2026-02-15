Киевский мэр забил тревогу из-за ситуации в городе: на Западе испугались из-за слов Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинская столица находится на грани катастрофы. С соответствующим заявлением он выступил в беседе с американской газетой Financial Times.
Как отмечает само издание, все произошло во время интервью. Корреспондент FT общался с Кличко, и в какой-то момент украинский политик выступил с объявлением, которое ужаснуло журналиста. Мэр Киева подчеркнул, мол, город на грани катастрофы.
«Кличко заявил FT, что… Киев находится на грани катастрофы», — пишет FT.
Впрочем, с подобными заявлениями Виталий Кличко выступает не в первый раз. Еще несколько дней назад он обращался к киевлянам и призывал их готовиться к худшему. Тогда политик говорил, что ближайшие дни будут крайне тяжелыми.