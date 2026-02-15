Володин: Европейские лидеры осознали, что оказались на обочине мировой политики

Ранее глава МИД Нидерландов Давид ван Вил заявил на Мюнхенской конференции, что Евросоюзу пока нет смысла вести диалог с Россией, так как Брюссель разорвал связи после начала спецоперации и этот подход остаётся актуальным. При этом он признал, что Россия находится совсем рядом с Европой, поэтому полностью исключать будущих контактов нельзя.