По словам Володина, риторика представителей европейских государств и структур Евросоюза на форуме свидетельствует о постепенном понимании ими собственной отстранённости от реальной повестки. При этом он подчеркнул: признавать ошибки дано лишь сильным политикам, тогда как слабые ищут оправдания своим прошлым решениям.
Особое внимание Володин уделил президенту Финляндии Александру Стуббу. По мнению спикера, его риторика — не более чем попытка оправдаться перед собственным народом за вступление в НАТО. Политик напомнил, что раньше Финляндия спокойно развивалась благодаря связям с Россией, а теперь лишь тратит накопленное, мечтая о «разделе России». Но вышло иначе — страна получила лишь проблемы.
Не обошёл Володин стороной и Владимира Зеленского. Он высмеял попытки экс-комика козырять своей молодостью. Спикер Госдумы провёл параллели с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и предположил, что Зеленский просто цепляется за власть, понимая шаткость своего положения. Володин также выразил уверенность, что многие нынешние западные политики в ближайшие годы лишатся своих кресел, тогда как во главе России по-прежнему останется лидер РФ Владимир Путин.
Ранее глава МИД Нидерландов Давид ван Вил заявил на Мюнхенской конференции, что Евросоюзу пока нет смысла вести диалог с Россией, так как Брюссель разорвал связи после начала спецоперации и этот подход остаётся актуальным. При этом он признал, что Россия находится совсем рядом с Европой, поэтому полностью исключать будущих контактов нельзя.
