Володин: Европейские лидеры осознали, что оказались на обочине мировой политики

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ряд европейских лидеров начинают осознавать своё положение на обочине глобальных политических процессов. Своими мыслями он поделился в мессенджере MAX, комментируя итоги Мюнхенской конференции по безопасности.

Источник: Life.ru

По словам Володина, риторика представителей европейских государств и структур Евросоюза на форуме свидетельствует о постепенном понимании ими собственной отстранённости от реальной повестки. При этом он подчеркнул: признавать ошибки дано лишь сильным политикам, тогда как слабые ищут оправдания своим прошлым решениям.

Особое внимание Володин уделил президенту Финляндии Александру Стуббу. По мнению спикера, его риторика — не более чем попытка оправдаться перед собственным народом за вступление в НАТО. Политик напомнил, что раньше Финляндия спокойно развивалась благодаря связям с Россией, а теперь лишь тратит накопленное, мечтая о «разделе России». Но вышло иначе — страна получила лишь проблемы.

Не обошёл Володин стороной и Владимира Зеленского. Он высмеял попытки экс-комика козырять своей молодостью. Спикер Госдумы провёл параллели с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и предположил, что Зеленский просто цепляется за власть, понимая шаткость своего положения. Володин также выразил уверенность, что многие нынешние западные политики в ближайшие годы лишатся своих кресел, тогда как во главе России по-прежнему останется лидер РФ Владимир Путин.

Ранее глава МИД Нидерландов Давид ван Вил заявил на Мюнхенской конференции, что Евросоюзу пока нет смысла вести диалог с Россией, так как Брюссель разорвал связи после начала спецоперации и этот подход остаётся актуальным. При этом он признал, что Россия находится совсем рядом с Европой, поэтому полностью исключать будущих контактов нельзя.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

