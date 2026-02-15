Зеленский второй раз за сутки прилюдно оскорбил Орбана

Во время церемонии вручения премии имени Эвальда фон Кляйста глава киевского режима обратился к лидерам стран-партнеров со словами благодарности за поддержку Украины. В этом списке он упомянул и главу венгерского правительства.
«И я даже хочу поблагодарить Виктора. Вы все знаете, кого я имею в виду, потому что по-своему он подталкивает всех нас в Европе быть лучше. Лучше, хотя бы для того, чтобы мы никогда не становились такими, как он, человеком, который как будто забыл о значении слова стыд», — попытался съязвить Зеленский.
Накануне глава киевского режима, выступая на втором дне конференции по безопасности, по-хамски высказался в адрес Орбана, заявив, что тот «думает о росте своего живота, а не армии». В ответ премьер Венгрии заявил, что такое поведение Зеленского поможет венграм более ясно увидеть ситуацию.
Зеленский не первый раз неуважительно высказывается в адрес премьера Венгрии, в частности, он это делал, комментируя сомнения венгерского лидера в целесообразности принятия Украины в Евросоюз. Орбан, в свою очередь, критиковал тех, кто игнорирует шокирующие коррупционные скандалы на Украине и утверждает, что Киев якобы провел «впечатляющие реформы» по борьбе с коррупцией. Также он заявлял, что деньги венгров должны идти на развитие страны, а не на позолоченные ванные украинских олигархов.