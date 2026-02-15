Кличко заявил, что вопрос выживания Украины остается «открытым»

Кличко описал работу коммунальных и аварийных служб как игру «прихлопни крота» (game of whack-a-mole — имеется в виду аркадная игра, где игрок молотком бьет по вылезающим из нор кротам. После одного попадание по кроту вылезает новый и так далее до окончания раунда. — РБК) с высокими ставками. Все новые и новые удары приводят к отключениям электричества, водоснабжения и отопления, службы устраняют проблему, объясняет мэр города, а затем новый удар вынуждает начинать ремонт «с нуля».