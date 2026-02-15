Vanguard: США начали переброску военного снаряжения в Нигерию

Ранее сообщалось, что США отправят 200 военнослужащих на борьбу с терроризмом в Нигерии. По словам представителя Минобороны западноафриканской страны генерал-майора Самаилы Убы, они займутся обучением нигерийских коллег, а в боевых действиях участвовать не будут. Обозреватели отмечают, что США планируют создать на северо-востоке Нигерии базу своих разведывательных военных дронов для слежения за обстановкой в зоне Сахеля после того, как они лишились такой базы в соседнем Нигере.