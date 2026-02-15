Ричмонд
Каллас пересмотрела приоритеты ЕС на переговорах по Украине

БРЮССЕЛЬ, 15 фев — РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас пересмотрела приоритеты ЕС на переговорах по Украине: главное — не место за столом, а понимание, что там требовать.

Источник: Reuters

Каллас выступила на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Что касается переговоров, то важнее не занять место за столом, а знать, что требовать, когда вы за ним сидите», — сказала она.

Каллас также заявила, что, по ее мнению, «на максималистские требования России нельзя реагировать минималистскими ответами».

«Если вооруженные силы Украины будут ограничены по численности, Россия тоже должна также быть ограничена», — озвучила Каллас свою позицию.

В Абу-Даби 4 и 5 февраля состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23—24 января в Абу-Даби. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщал, что новый раунд переговоров РФ, США и Украины состоится в Женеве, российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

