«Установлено, что утром 15 февраля текущего года 25-летний мужчина, находясь в храме, из-за малозначительного повода причинил ножевые ранения двум женщинам — 53 и 74 лет. Потерпевшие госпитализированы в медицинское учреждение… Возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.
В Челябинске мужчина напал с ножом на женщин в храме
ЧЕЛЯБИНСК, 15 фев — РИА Новости. Мужчина в храме Челябинска ранил ножом двух женщин, их госпитализировали, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в региональном СУСК РФ.