ВС РФ поразили используемые в интересах ВСУ объекты транспортной инфраструктуры

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Российские войска нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В военном ведомстве рассказали, что поражение объектам транспортной инфраструктуры, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований противника и иностранных наемников в 147 районах было нанесено оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше