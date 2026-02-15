Ричмонд
ВС РФ поразили используемые в интересах ВСУ объекты транспортной инфраструктуры

Также нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах, сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Российские войска нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве рассказали, что поражение объектам транспортной инфраструктуры, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований противника и иностранных наемников в 147 районах было нанесено оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

