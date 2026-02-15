ВСУ потеряли до 160 военных в зоне действия «Запада» за сутки

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции», — говорится в сводке министерства.
Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Грушевка, Гусинка, Петровка, Самборовка, Благодатовка Харьковской области и Коровий Яр Донецкой Народной Республики, уточнило Минобороны.
«ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 16 автомобилей и 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США. Уничтожены пять складов боеприпасов», — отметило МО.