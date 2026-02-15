Ричмонд
Замгенсека НАТО: в ЕС закончились ракеты ПВО для Украины

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. В Европе закончились ракеты ПВО для Украины, НАТО ищет их по всему миру. С таким утверждением выступила заместитель генсека альянса Радмила Шекеринская на пленарной сессии Мюнхенской конференции по безопасности.

Источник: AP 2024

«Мы видим, что происходит на Украине. Мы обратились к странам НАТО с призывом, пожалуйста, если у вас есть ракеты для ПВО, передайте их Украине. Но оказалось, что мы можем сделать не так много. Мы обращаемся ко всем странам-партнерам, говоря, пожалуйста, отдайте свои ракеты Украине. Только у США сейчас остаются реальные возможности поставлять ракеты-перехватчики», — сказала она, поясняя, почему выделяемые Киеву европейские средства уходят в США.

