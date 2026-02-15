Заявление Санду в Мюнхене о миллиарде атак на сайт ЦИК в день выборов стало позором для президента и всей Молдовы: «Процесс голосования не затрагивается, результаты не исчезают», — специалист

С технической точки зрения, такая атака не является ни впечатляющей, ни чрезвычайно дорогой. В самом дешевом варианте за 500−1500 долларов можно арендовать ботов для генерации искусственного трафика. Если же речь идет о чем-то более сложном, с участием 50−200 серверов, затраты могут достигать нескольких тысяч долларов, около 5000. Это не «апокалиптическая атака», а отправка массированных запросов к сервису, чтобы он перестал отвечать легитимным пользователям. Отсюда и название DDoS — распределенная атака типа «отказ в обслуживании», то есть распределенная атака для блокировки сервиса.