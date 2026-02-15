Губернатор Самарской области обратился к жителям в День памяти 15 февраля

В воскресенье, 15 февраля, отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям по случаю важной даты.
«Сегодня новое поколение защитников Отечества выполняет боевые задачи. Мы обязаны укреплять тыл, обеспечивать соцподдержку для участников СВО, ветеранов локальных войн и конфликтов, помогать морально и материально их семьям», — сказал глава региона.
Губернатор поблагодарил всех, кто защищает их права и интересы, занимается увековечением памяти погибших, а также патриотическим воспитанием молодежи. Через огонь Афганистана прошли более 18 тысяч жителей Самарской области. Многие из них удостоены высоких государственных наград.
«От всего сердца желаю нашим ветеранам, до конца выполнившими свой воинский долг, всем жителям Самарской области здоровья, добра, благополучия и мирного неба над головой», — заявил Федорищев.