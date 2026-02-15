Ричмонд
«Украинская правда»: экс-главу Минюста Украины задержали при попытке сбежать из страны

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Бывший министр энергетики Украины и экс-глава Минюста, уволенный на фоне коррупционного скандала, Герман Галущенко был задержан при попытке пересечения границы. Об этом сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.

По его данным, Галущенко сняли с поезда в ночь на 15 февраля.

Экс-министр является фигурантом дела бизнесмена Тимура Миндича.

