«Украинская правда»: экс-главу Минюста Украины задержали при попытке сбежать из страны

По его данным, Галущенко сняли с поезда в ночь на 15 февраля.
Экс-министр является фигурантом дела бизнесмена Тимура Миндича.
