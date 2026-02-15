Силы ПВО РФ уничтожили 102 украинских беспилотника

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Дежурные средства ПВО за четыре часа перехватили и уничтожили 102 беспилотника ВСУ самолетного типа над четырьмя российскими регионами, в том числе три, летевших на Москву. Об этом сообщили в Минобороны РФ.