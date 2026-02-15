Ричмонд
Силы ПВО РФ уничтожили 102 украинских беспилотника

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Дежурные средства ПВО за четыре часа перехватили и уничтожили 102 беспилотника ВСУ самолетного типа над четырьмя российскими регионами, в том числе три, летевших на Москву. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«15 февраля в период с 09:00 мск до 13:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Брянской, Калужской, Тульской областей и Московского региона, в том числе три, летевших на Москву», говорится в сообщении.