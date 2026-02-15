Володин указал на психическое расстройство Зеленского

«Как-то ранее об аналогичных превосходствах заявлял бывший президент Грузии Саакашвили. Где он сейчас — все мы знаем. Вообще эти разговоры о молодости и временном запасе говорят о психических расстройствах их авторов, фобиях и жажде сохранить свою личную власть. Все эти дрожащие и убеждающие окружающих в своем звездном будущем вылетят со своих кресел. Кто-то в этом году, кто-то в следующем. И только во главе России останется [Владимир] Путин», — говорится в сообщении председателя Госдумы в MAX.