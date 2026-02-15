Галузин заявил о готовности России обсудить идею внешнего управления Украиной

Он отметил, что эта идея уже не нова и ранее о ней говорил президент РФ Владимир Путин. В марте 2025 года российский лидер упоминал, что это может быть один из возможных вариантов. Путин отмечал, что идею можно было бы обсудить с США и европейскими странами, чтобы провести демократические выборы, привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство, а после — подписать мирный договор между Москвой и Киевом.