Белоусов поздравил военных с освобождением Приморского Запорожской области

«Поздравляю вас с освобождением от врага населенного пункта Приморское Запорожской области. Эта победа продолжает героический путь полка и навсегда останется символом отваги и стойкости для следующих поколений защитников Отечества», — передал бойцам Белоусов в телеграмме.
Он отметил, что гвардейцы-десантники с честью решают задачи на самых ответственных направлениях. «Круша врага, уверенно продвигаются вперед, стойко и мужественно идут в бой, а противник продолжает нести серьезные потери», — подчеркнул глава Минобороны.
«Имена воинов, отдавших жизнь в борьбе за национальные интересы, навсегда останутся в памяти народа нашей великой страны как пример безграничной любви к своей Родине», — добавил он.
Как проинформировали в министерстве, Белоусов поблагодарил военнослужащих за верность воинскому долгу и присяге, а также выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять все поставленные задачи, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе инспекции группировки войск «Центр» сообщил, что группировка войск «Днепр» продолжает наступление в направлении Запорожья, освобождены Приморское, Магдалиновка и Запасное.