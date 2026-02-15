Вагенкнехт назвала Мерца канцлером бедных

«Фридрих Мерц уверенно движется к тому, чтобы войти в историю федеративной республики как “канцлер бедных”, — написала Вагенкнехт в своем аккаунте в соцсети Х.
Политик пришла к такому выводу на основании данных, свидетельствующих о росте бедности в Германии за последнее время. «Новые цифры являются свидетельством несостоятельности правительства, которое все больше превращает Германию в общество упадка», — заявила Вагенкнехт.
По ее словам, если правительство ФРГ будет и в дальнейшем придерживаться курса на финансирование гигантских военных расходов при одновременном сокращении в стране социальных выплат и отмене или удорожании социальных услуг, «уровень бедности в ближайшие годы продолжит только расти».
В этой связи политик обратила внимание на развернувшиеся в Германии дискуссии о неполном рабочем дне, посещении стоматолога и социальном государстве. По ее мнению, такие разговоры можно назвать не иначе, как «чистым цинизмом». «Если все больше одиноких родителей и семей с детьми скатываются в бедность, это свидетельствует об огромном провале экономической и семейной политики. Вместо того, чтобы обвинять людей в частичной занятости, следует, наконец, обеспечить полный присмотр за каждым ребенком в Германии», — указала Вагенкнехт.
Федеральное статистическое агентство Германии (Destatis) ранее сообщило, что около 13,3 миллиона жителей ФРГ находятся на грани бедности. Отмечается, что число людей, находящихся под угрозой бедности, составляет 16,1% от всего населения ФРГ.