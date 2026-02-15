Президент Польши заявил о стремлении страны к ядерному оружию

Он подчеркнул, что является «большим сторонником присоединения Польши к ядерному проекту». Тем более, что страна по его мнению, находится «на грани вооруженного конфликта», в том числе из-за России.
«Этот путь, с соблюдением всех международных норм, — это тот путь, которому мы должны следовать. Нам нужно действовать в этом направлении, чтобы мы могли начать работу», — подчеркнул он.
Предшественник Навроцкого, Анджей Дуда, в 2024-м говорил, что республика готова разместить у себя ядерное оружие США. Он подтвердил, что обсуждал эту тему в Вашингтоне. «Не скрываю, что, когда меня спросили об этом, я сказал о нашей готовности», — сказал он.