Об этом в интервью РИА Новости заявил экс-президент республики и лидер Партии социалистов Игорь Додон.
«Никто их не заставляет разрывать отношения с СНГ и с Россией. Они делают это, чтобы понравиться кураторам, чтобы показать, что они самые антироссийские», — сказал он.
По его словам, действия властей продиктованы не интересами граждан, а стремлением улучшить внешний имидж.
Додон также отметил, что некоторые страны Европейского союза продолжают торговать с Россией и закупать энергоресурсы.
Он считает, что в результате Молдавия несёт издержки ради «чужих политических проектов».
Ранее Додон заявлял, что весной 2022 года Киев предлагал президенту Майе Санду силой решить вопрос Приднестровья.
Также официальный представитель МИД России Мария Захарова утверждала, что за время правления прозападных сил Молдавия превратилась в нищее полицейское государство.