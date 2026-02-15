Финляндия официально вышла из Оттавской конвенции 10 января.
«Да, это будет актуально. Поэтому Финляндия и вышла из Оттавской конвенции… Это может стать актуальным в будущем, да», — заявил политик в интервью порталу Nettavisen в ответ на соответствующий вопрос.
При этом Свардаль Бёэ отметил, что речи о минировании самой Норвегии не идет. Как пишет портал, он также выступил за отмену запрета на заход в порты страны союзных кораблей, оснащенных ядерным оружием.
Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.