Норвежский депутат предложил заминировать границу с Россией

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Депутат норвежского парламента Эрленн Свардаль Бёэ выступил за то, чтобы Норвегия вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин и заминировала границу с Россией.

Источник: © РИА Новости

Финляндия официально вышла из Оттавской конвенции 10 января.

«Да, это будет актуально. Поэтому Финляндия и вышла из Оттавской конвенции… Это может стать актуальным в будущем, да», — заявил политик в интервью порталу Nettavisen в ответ на соответствующий вопрос.

При этом Свардаль Бёэ отметил, что речи о минировании самой Норвегии не идет. Как пишет портал, он также выступил за отмену запрета на заход в порты страны союзных кораблей, оснащенных ядерным оружием.

Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

