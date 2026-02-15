Кличко: вопрос выживания Украины как независимого государства остается открытым

«Напряженность между Кличко и Зеленским вновь обострилась, когда мэр обвинил президента в том, что тот с начала войны отдал приказ о возбуждении около 1600 уголовных дел, которые, по его словам, носят политически мотивированный характер. Кличко заявил, что в суде рассматривались только восемь из этих дел, и вердикты были вынесены лишь по двум из них. Офис Зеленского опроверг эти обвинения. Однако президент выдвинул свои собственные обвинения против мэра», — отметила FT.