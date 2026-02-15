Ричмонд
Рютте: НАТО способно победить Россию в случае нападения

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс достаточно силён, чтобы сдерживать Россию.

Источник: Reuters

Его слова приводит Reuters.

По мнению Рютте, если бы конфликт с Россией произошёл сейчас, НАТО вышло бы победителем. При этом важно сохранять такой уровень готовности и в будущем.

«Мы выиграем любую битву с Россией, если они нападут на нас сейчас, и мы должны убедиться, что через два, четыре, шесть лет ситуация останется прежней», — сказал генсек.

Ранее Рютте заявил, что на вывод войск США из Европы потребуется время.

