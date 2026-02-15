Ричмонд
Фицо высказался за диалог Запада с Россией

БРАТИСЛАВА, 15 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на совместной пресс-конференции с госсекретарем Марко Рубио в Братиславе высказался в пользу диалога Запада с Россией. Трансляцию вел телеканал ТА-3.

Источник: AP 2024

«Мы должны вести диалог с РФ. Мы должны вести диалог с российским президентом Владимиром Путиным», — сказал Фицо. По его мнению, прямой диалог с российским руководством существенно повлияет на процесс скорейшего завершения конфликта на Украине.

Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
