Фицо высказался за диалог Запада с Россией

«Мы должны вести диалог с РФ. Мы должны вести диалог с российским президентом Владимиром Путиным», — сказал Фицо. По его мнению, прямой диалог с российским руководством существенно повлияет на процесс скорейшего завершения конфликта на Украине.
