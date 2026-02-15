Дерипаска назвал большую угрозу Европе, чем Россия

Главным вызовом для Европы является ее неспособность конкурировать с глобальным Югом, а не Россия, заявил бизнесмен Олег Дерипаска в своем телеграм-канале, комментируя одну из дискуссий в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
По его словам, западные участники мероприятия «слабо понимают происходящее за пределами Старого Света».
Он привел тезисы, прозвучавшие в рамках одной из встреч в Мюнхене. В частности, министр иностранных дел Швеции Мария Стэнергард призвала к более жесткому давлению на Москву, включая полный запрет морских услуг для российского энергетического экспорта и эмбарго на импорт удобрений, выразив недовольство темпами согласования санкций в ЕС. А американский сенатор-демократ Ричард Блументаль, в свою очередь, предложил сосредоточить давление на странах, продолжающих торговлю с Россией, в том числе на Китае и Индии.
«Мир сильно изменился и продолжит быстро меняться. Стареющий миллиард Запада не сможет конкурировать с глобальным Югом — ни в экономическом, ни в военном аспекте. Это и есть основная угроза сытой жизни Старого Света. А никак не Россия», — считает бизнесмен.
«Глобальный Север» и «глобальный Юг» — это разделение мира на две группы стран. К «глобальному Северу» относятся развитые страны Европы и Северной Америки, Австралия, Япония, Израиль. К «глобальному Югу» — развивающиеся Индия, Китай, Бразилия, Мексика, страны Африки и другие.
Дерипаска также указал на необходимость диверсификации внешнеэкономических связей России и перехода к более прагматичному сотрудничеству с Китаем, Индией, странами Африки и Латинской Америки. По его оценке, после завершения конфликта на Украине и «при условии хорошо спланированных решений» Россия сможет в течение десяти лет восстановить темпы роста экономики до 7−8% и закрепиться в четверке крупнейших экономик мира. «Все в наших руках», — заключил он.
России необходимо работать вместе с зарубежными странами, чтобы не допустить начала третьей мировой войны, заявил специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Так он прокомментировал результаты опроса Politico, согласно которым западные страны считают, что мир близок к началу глобальной войны. По данным издания, в Европе Россия рассматривается как «самая большая угроза миру».
В декабре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейские лидеры решили быть готовыми к войне с Россией к 2030 году и приняли решение перейти к последнему этапу подготовки. За месяц до этого президент Сербии Александр Вучич отмечал, что вероятность столкновения Европы и России становится все более очевидной.
Тогда же президент России Владимир Путин говорил, что Россия не собирается воевать с европейскими странами. Однако, если Европа начнет войну, Москва готова «прямо сейчас». Глава российского МИДа Сергей Лавров также отмечал, что в случае нападения со стороны Европы Россия даст «полноценный военный ответ».
В начале 2026-го некоторые лидеры ЕС стали выступать за диалог с Москвой. В частности, французский президент Эмманюэль Макрон рассказывал о подготовке диалога с Путиным. Лавров счел это «работой на публику».