Дерипаска назвал большую угрозу Европе, чем Россия

Он привел тезисы, прозвучавшие в рамках одной из встреч в Мюнхене. В частности, министр иностранных дел Швеции Мария Стэнергард призвала к более жесткому давлению на Москву, включая полный запрет морских услуг для российского энергетического экспорта и эмбарго на импорт удобрений, выразив недовольство темпами согласования санкций в ЕС. А американский сенатор-демократ Ричард Блументаль, в свою очередь, предложил сосредоточить давление на странах, продолжающих торговлю с Россией, в том числе на Китае и Индии.