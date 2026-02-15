Ричмонд
Новый польский разведбатальон развернут у границ России и Белоруссии

ВАРШАВА, 15 фев — РИА Новости. Новое польское воинское подразделение — 16-й разведывательный батальон — было развернуто на востоке Польши, в 85 километрах от границ России и Белоруссии, сообщает радиостанция RMF24.

«Подразделение будет играть основополагающую роль в обеспечении разведывательных возможностей и безопасности восточной границы Польши. Однако прежде всего, по словам военных, новое подразделение станет “глазами и ушами” восточного фланга НАТО», — сообщает радиостанция.

Казарменный комплекс батальона разместился в селе Конечки области Элк Варминско-Мазурского воеводства Польши. Элк расположен приблизительно в 85 километрах от российской границы. Такое же расстояние отделяет город от границы с Белоруссией.

«Эти инвестиции принесут пользу не только жителям нашей коммуны и города Элк, но и всему региону и восточному флангу Североатлантического альянса», — заявил мэр города Томаш Осевский.

Министр национальной обороны принял решение о создании 16-го разведывательного батальона в октябре 2023 года.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

