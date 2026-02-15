Рубио: США не собираются выходить из НАТО

«Мы не уходим из НАТО. Мы можем передислоцировать пару тысяч солдат из одной страны в другую, однако так было всегда», — сказал он в ответ на вопрос о статусе США в НАТО на фоне сообщений о сокращении числа дислоцированных в Европе подразделений Вооруженных сил США.