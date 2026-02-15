Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио: США не собираются выходить из НАТО

БРАТИСЛАВА, 15 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не намерены выходить из НАТО, в миссиях альянса задействованы тысячи американских солдат. Об этом заявил госсекретарь США — помощник президента по национальной безопасности Марко Рубио на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо по итогам их встречи в Братиславе.

Источник: Reuters

«Мы не уходим из НАТО. Мы можем передислоцировать пару тысяч солдат из одной страны в другую, однако так было всегда», — сказал он в ответ на вопрос о статусе США в НАТО на фоне сообщений о сокращении числа дислоцированных в Европе подразделений Вооруженных сил США.

Рубио добавил, что США рассматривали бы рост влияния европейских стран в альянсе как позитивное развитие событий и хотят видеть Европу в качестве партнера, а не подчиненного. «Мы не просим Европу быть вассалом Соединенных Штатов. Мы хотим быть партнерами, работать с Европой», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

Ранее на этой неделе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что процесс сокращения числа дислоцированных в Европе подразделений ВС США займет время. Он указал, что Вашингтон хочет переориентироваться на Азию.

В 2025 году Пентагон вывел из Румынии к месту постоянной дислокации бригаду из состава 101-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск США. Эти военнослужащие вернулись в штат Кентукки.

В конце 2025 года Конгресс утвердил военный бюджет, в котором Пентагону прямо запрещалось сокращение численности размещенных в Европе американских войск до значения менее 76 тысяч человек более чем на 45 дней.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше