Рубио: США не собираются выходить из НАТО

Рубио добавил, что США рассматривали бы рост влияния европейских стран в альянсе как позитивное развитие событий и хотят видеть Европу в качестве партнера, а не подчиненного. «Мы не просим Европу быть вассалом Соединенных Штатов. Мы хотим быть партнерами, работать с Европой», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.
Ранее на этой неделе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что процесс сокращения числа дислоцированных в Европе подразделений ВС США займет время. Он указал, что Вашингтон хочет переориентироваться на Азию.
В 2025 году Пентагон вывел из Румынии к месту постоянной дислокации бригаду из состава 101-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск США. Эти военнослужащие вернулись в штат Кентукки.
В конце 2025 года Конгресс утвердил военный бюджет, в котором Пентагону прямо запрещалось сокращение численности размещенных в Европе американских войск до значения менее 76 тысяч человек более чем на 45 дней.