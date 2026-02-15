Польский разведбатальон развернут у границ Беларуси

Ранее глава Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что Минск обладает информацией о действиях польской стороны в районе Сувалкского коридора — соседи разворачивают там новые оперативные части, разведывательные батальоны. По его словам, таким образом польская сторона пытается защититься от мнимой угрозы с Востока. Вольфович отметил, что в Беларуси внимательно следят за действиями западных соседей, которые взяли курс на милитаризацию.