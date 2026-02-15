Польский разведбатальон развернут у границ Беларуси

МИНСК, 15 фев — Sputnik. Новое воинское подразделение — 16-й разведывательный батальон — развернуто на востоке Польши, в 85 километрах от границы Беларуси, сообщила в воскресенье радиостанция RMF24.
«Подразделение будет играть основополагающую роль в обеспечении разведывательных возможностей и безопасности восточной границы Польши», — говорится в сообщении.
Отмечается, что прежде всего, по словам военных, подразделение будет «ушами и глазами» восточного фланга НАТО".
Казармы батальона будут размещаться в поселке Конечки в области Элк (Варминско-Мазурское воеводство). Он расположен приблизительно в 85 километрах от белорусской и российской границ.
Министр национальной обороны Польши принял решение о формировании 16-го разведывательного батальона ВС в октябре 2023 года.
Ранее глава Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что Минск обладает информацией о действиях польской стороны в районе Сувалкского коридора — соседи разворачивают там новые оперативные части, разведывательные батальоны. По его словам, таким образом польская сторона пытается защититься от мнимой угрозы с Востока. Вольфович отметил, что в Беларуси внимательно следят за действиями западных соседей, которые взяли курс на милитаризацию.