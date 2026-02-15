Зеленский заявил, что Украина не может «просто сдаться» ради мира

О том, что Зеленский, возможно, готов пойти на «самую тяжелую уступку из всех» и отказаться от контроля над территориями Донбасса, 12 февраля писало издание The Atlantic. По его данным, после окончания трехсторонних переговоров в Абу-Даби на прошлой неделе украинская делегация передала президенту, что американские посредники теряют терпение, а Москва не отказывается от требований вывода войск из Донбасса.