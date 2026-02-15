Bloomberg сообщило об изменении отношения Китая к конфликту на Украине

При этом, как указало Bloomberg, председатель КНР Си Цзиньпин стал намного увереннее в поддержке президента РФ Владимира Путина по украинскому вопросу. Кроме того, министр иностранных дел Китая Ван И в очередной раз подтвердил позицию своей страны по Украине, заявив, что Китай не является стороной, непосредственно вовлеченной в украинский кризис. При этом он отметил, что КНР полностью поддерживает мирный процесс.