Bloomberg сообщило об изменении отношения Китая к конфликту на Украине

Позиция Китая по урегулированию конфликта на Украине изменилась. Об этом 14 февраля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на западные источники.

Источник: Reuters

По данным агентства, если на ранних стадиях Китай был обеспокоен экономическими последствиями конфликта, то теперь страна иначе рассматривает ситуацию. Это также связано с тем, что внимание Европы сосредоточено на Украине и отвлечено от Азии.

При этом, как указало Bloomberg, председатель КНР Си Цзиньпин стал намного увереннее в поддержке президента РФ Владимира Путина по украинскому вопросу. Кроме того, министр иностранных дел Китая Ван И в очередной раз подтвердил позицию своей страны по Украине, заявив, что Китай не является стороной, непосредственно вовлеченной в украинский кризис. При этом он отметил, что КНР полностью поддерживает мирный процесс.

Отмечается, что это ставит под сомнение усилия лидеров Запада по улучшению отношений с КНР.

Накануне министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай поддерживает то, что Европа начала диалог с Россией по вопросу решения конфликта на Украине, однако теперь ЕС необходимо представить собственные идеи и планы решения кризиса. Он уточнил, необходимо устранить коренные причины конфликта и обеспечить прочный мир и стабильность в Европе. Дипломат также отметил, что Китай не является непосредственной стороной конфликта.

Тогда же постоянный представитель США в НАТО Мэтью Уитакер сообщил, что Китай способен добиться завершения конфликта на Украине.

