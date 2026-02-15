Politico: в Мюнхене впервые подняли вопрос о европейском ядерном оружии

Politico напомнило, что вопрос о «европейском ядерном сдерживании» на данный момент сводится к ядерным арсеналам двух государств — Франции, не входящей в Группу ядерного планирования НАТО, и Великобритании, не входящей в ЕС. Причем Франция последовательно подчеркивает, что, если она и готова будет рассмотреть возможности предоставления ядерной защиты другим европейским странам, то само решение о применении ядерного оружия всегда будет принимать только Париж. Допускать к нему он никого не намерен.