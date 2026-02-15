Politico: в Мюнхене впервые подняли вопрос о европейском ядерном оружии

«И канцлер ФРГ Фридрих Мерц, и президент Франции Эмманюэль Макрон подняли тему европейского ядерного сдерживания в своих выступлениях», — пишет газета.
«Растущее желание начать в Европе серьезный разговор о своем ядерном оружии — это реакция на ослабление уверенности в том, что США станут отвечать на возможную атаку (против европейских стран — прим. ТАСС). Эти сомнения не смог рассеять даже относительно примирительный тон выступления госсекретаря США Марко Рубио», — говорится в статье. Газета также сообщила, что в Мюнхене прошла закрытая встреча европейских стран по проблеме ядерного сдерживания.
Впрочем, газета признает, что эта дискуссия пока находится «на очень ранней стадии».
Politico напомнило, что вопрос о «европейском ядерном сдерживании» на данный момент сводится к ядерным арсеналам двух государств — Франции, не входящей в Группу ядерного планирования НАТО, и Великобритании, не входящей в ЕС. Причем Франция последовательно подчеркивает, что, если она и готова будет рассмотреть возможности предоставления ядерной защиты другим европейским странам, то само решение о применении ядерного оружия всегда будет принимать только Париж. Допускать к нему он никого не намерен.
По информации издания, особую активность в стимулировании дискуссии о необходимости европейского ядерного сдерживания проявляют государства Балтии, Швеция, а также Бельгия.