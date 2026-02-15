Депутат Боярский: Telegram ведет диалог с РКН

«На сегодняшний день администрация Telegram находится в контакте с Роскомнадзором. Там, условно говоря, из 100 материалов, которые они просят удалить, какая-то часть удаляется, какая-то не удаляется. Для меня это очень странно», — заявил Боярский в интервью интернет-медиа «Фонтанка.ру».
Он подчеркнул, что представители мессенджера Telegram отвечают на запросы Роскомнадзора, в отличие от WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), «который вообще никак не реагировал ни разу ни на одно письмо, ни на одни претензии», но им также следует сделать несколько шагов вперед, «чтобы выстроить отношения таким образом, чтобы снять с себя претензии».
Ограничение Telegram
В Роскомнадзоре 10 февраля 2026 года сообщили, что Telegram по-прежнему не исполняет требования российского законодательства, в связи с чем работа по его ограничению будет продолжена. В августе 2025 года Роскомнадзор ограничил звонки через мессенджер. По версии ведомства, Telegram использовался для обмана, вымогательства денег и киберпреступлений.
Ранее гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков в беседе с ТАСС выразил мнение, что Роскомнадзор может тестировать различные варианты блокировки Telegram, поэтому жалобы на сбои могут идти волнами.