Словакия одобрит инициативы по завершению конфликта на Украине, заявил Фицо

«Если Словакия может посодействовать каким угодно мирным инициативам, которые приведут к завершению этой войны (на Украине — ред.), то мы готовы максимально», — сказал Фицо по итогам переговоров с государственным секретарем США Марко Рубио в Братиславе, совместную пресс-конференцию которых транслировало словацкое новостное агентство TASR в воскресенье.
Фицо в начале января заявил, что пока он возглавляет правительство республики, ни один словацкий солдат не отправится на Украину. По его мнению, деньги Европейского союза не усиливают позиции Украины, а ведут только к продолжению кровопролития. Фицо также говорил, что Словакия будет оказывать Украине помощь исключительно гуманитарного характера.