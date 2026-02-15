Ричмонд
Завершить конфликт на Украине можно только в диалоге с Россией, заявил Фицо

БРАТИСЛАВА, 15 фев — РИА Новости. Диалог Запада с Россией необходим, если действительно существует заинтересованность в завершении конфликта на Украине, заявил премьер Словакии Роберт Фицо.

Источник: AP 2024

«Мы должны вести диалог, мы должны говорить, разговоры создают нам пространство для получения ценной информации. Мы должны вести диалог с Россией, мы должны вести диалог с российским президентом Владимиром Путиным. Если мы не будем вести диалог, то мы не можем утверждать, что заинтересованы в завершении конфликта на Украине», — сказал Фицо по итогам переговоров с государственным секретарем США Марко Рубио в Братиславе, совместную пресс-конференцию которых транслировало словацкое новостное агентство TASR в воскресенье.

В конце января Фицо поприветствовал появляющиеся в Европейском союзе планы о переговорах с Россией. Издание Politico сообщало, что ряд европейских стран, включая Францию и Италию, выступают за создание должности переговорщика, который представлял бы Евросоюз на переговорах по Украине.

