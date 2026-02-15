Трамп: страны Совета мира выделят $5 млрд на восстановление Газы

По его словам, на первом заседании Совета мира, которое пройдет 19 февраля в вашингтонском Институте мира, страны-участницы «объявят о выделении более $5 млрд на усилия по восстановлению и оказанию гуманитарной помощи в Газе». Кроме того, по словам главы Белого дома, входящие в Совет мира государства «готовы направить тысячи военных» с целью «поддержания мира и безопасности» в палестинском анклаве.
22 января представители 19 стран подписали на полях Всемирного экономического форума в Давосе Устав Совета мира, созданного в рамках мирного урегулирования в секторе Газа. В Вашингтоне заявили, что к организации присоединились и другие государства. Совет мира создан в соответствии с договоренностью между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС для управления Газой, но предполагается, что он будет также заниматься предотвращением и урегулированием конфликтов в других регионах.