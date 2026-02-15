Ричмонд
Трамп: страны Совета мира выделят $5 млрд на восстановление Газы

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Страны — члены Совета мира на первом заседании 19 февраля объявят о выделении более $5 млрд на восстановление сектора Газа. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social.

Источник: AP 2024

По его словам, на первом заседании Совета мира, которое пройдет 19 февраля в вашингтонском Институте мира, страны-участницы «объявят о выделении более $5 млрд на усилия по восстановлению и оказанию гуманитарной помощи в Газе». Кроме того, по словам главы Белого дома, входящие в Совет мира государства «готовы направить тысячи военных» с целью «поддержания мира и безопасности» в палестинском анклаве.

22 января представители 19 стран подписали на полях Всемирного экономического форума в Давосе Устав Совета мира, созданного в рамках мирного урегулирования в секторе Газа. В Вашингтоне заявили, что к организации присоединились и другие государства. Совет мира создан в соответствии с договоренностью между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС для управления Газой, но предполагается, что он будет также заниматься предотвращением и урегулированием конфликтов в других регионах.

Узнать больше по теме
Совет мира Дональда Трампа: что известно о новой организации и кого в нее уже пригласили
Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.
Читать дальше