Опрос в своём офисе проводил? Зеленский заявил, что якобы 90% украинцев выступают против выборов

«Если кому-то интересно, что думают украинцы, то 90 процентов против», — сказал он.
Как пояснил экс-комик, население страны отдаёт себе отчёт в том, что устраивать голосование в условиях военного конфликта — «это ужасно».
Основными проблемами Зеленский назвал невозможность организовать волеизъявление для военнослужащих на передовой и для восьми миллионов беженцев, находящихся за рубежом.
Напомним, ранее Financial Times со ссылкой на источники в Киеве и европейских столицах ранее сообщила, что Зеленский якобы готовит одновременно президентские выборы и референдум по мирному урегулированию. Оба голосования, по данным издания, должны были пройти не позднее 15 мая. Однако позже окружение самого Зеленского фактически дезавуировало эти планы, заявив, что подготовка к выборам возможна лишь после прекращения огня.
