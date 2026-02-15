Фицо заявил «политическом шантаже» Украины

«У нас есть информация о том, что всё должно было уже быть отремонтировано, но я думаю, что опять поставки нефти со стороны Украины по направлению к Венгрии и Словакии стали предметом политического шантажа и давления на нас, прежде всего, на Венгрию. Согласись Венгрия с членством Украины в Европейском союзе, возможно, начнутся и поставки нефти», — сказал Фицо.
Премьер также отметил, что нефтеперерабатывающий завод Slovnaft в Братиславе, который получает сырьё по «Дружбе», пока функционирует без сбоев. При этом он подчеркнул тесную взаимосвязь двух стран в этом вопросе, пояснив, что в сложившейся ситуации под ударом вместе с Венгрией оказывается и Словакия. Причиной этого Фицо назвал тот факт, что словацкий завод полностью обеспечивается нефтью через венгерскую компанию MOL, которая является его собственником.
Напомним, в министерстве экономики Словакии ранее сообщили, что прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» в республику остановлена, однако её возобновление ожидается в самое ближайшее время. У Словакии имеются достаточные стратегические запасы сырья и готовых нефтепродуктов, которых хватит на 90 дней бесперебойной работы. Украинский МИД подтвердил сведенья о приостановке транзита российской нефти. Прокачка по украинскому участку нефтепровода была прекращена ещё 27 января. В Кремле, комментируя сложившуюся ситуацию, заявили об отсутствии какой-либо официальной информации по данному поводу.
