Фицо заявил «политическом шантаже» Украины

«У нас есть информация о том, что всё должно было уже быть отремонтировано, но я думаю, что опять поставки нефти со стороны Украины по направлению к Венгрии и Словакии стали предметом политического шантажа и давления на нас, прежде всего, на Венгрию. Согласись Венгрия с членством Украины в Европейском союзе, возможно, начнутся и поставки нефти», — сказал Фицо.