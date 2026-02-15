В Киеве мужчина провалился под лед, убегая от работников ТЦК

В Киеве мужчина, убегая от сотрудников военкомата, провалился на льду под воду. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Житель столицы пытался скрыться от работников ТЦК, выбежав на лед рядом с проезжей частью. Пытаясь спастись от представителей военкомата, он начал выходить все дальше на покрытую льдом и снегом воду. В какой-то момент мужчина поскользнулся и провалился вниз.
Находящемуся рядом сотруднику ТЦК удалось помочь жителю Киева и достать его из воды. После этого, согласно источнику, мужчина был задержан.
Ранее KP.RU сообщал, что в Одессе местный житель напал с ножом на работников военкомата, которые пытались его мобилизовать. Представители ТЦК остановили мужчину для проверки документов, однако тот оказал вооруженное сопротивление.