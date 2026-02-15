Ричмонд
Трамп заявил, что Совет мира выделит $5 млрд на восстановление Газы

Страны-участницы Совета мира намерены объявить о выделении более 5 миллиардов долларов на восстановление сектора Газа во время своей первой встречи 19 февраля. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

Источник: Life.ru

Американский лидер сообщил, что заседание Совета мира пройдёт 19 февраля в вашингтонском Институте мира. По его словам, входящие в совет государства объявят о финансировании усилий по восстановлению анклава и оказанию гуманитарной помощи его жителям. Трамп также добавил, что страны-участницы готовы направить в Газу тысячи военнослужащих для обеспечения мира и безопасности в регионе.

Администрация Дональда Трампа разослала приглашения на первое заседание Совета мира по сектору Газа главам примерно 50 государств, включив в список Россию, Белоруссию и Украину. Однако, как пояснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва пока не готова участвовать в этом мероприятии, поскольку позиция российской стороны относительно данного формата взаимодействия ещё находится в стадии формирования.

Ранее в Кремле напомнили, что Россия на данный момент остаётся единственным государством в мире, заявившим о готовности выделить миллиард долларов на помощь палестинскому народу. Российская сторона уже приняла соответствующее решение о финансировании помощи Палестине.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Совет мира Дональда Трампа: что известно о новой организации и кого в нее уже пригласили
Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.
Читать дальше