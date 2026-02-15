В Германии Мерца нарекли «канцлером бедных»

«Фридрих Мерц уверенно движется к тому, чтобы войти в историю федеративной республики как “канцлер бедных”, — написала Вагенкнехт на своей странице в соцсети X.
Вагенкнехт также раскритиковала дискуссии о частичной занятости и сокращении социальных гарантий, назвав их «чистым цинизмом». Она подчеркнула, что вместо обвинений в адрес семей необходимо усиливать поддержку родителей и обеспечивать полноценный уход за детьми.
Ранее Мерц заявлял, что ФРГ окончательно отказалась от претензий на господство в Европе. Он пояснил, что при выстраивании отношений с партнёрами по ЕС Берлин больше не предаётся «фантазиям о гегемонии».
