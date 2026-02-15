Ричмонд
В Германии Мерца нарекли «канцлером бедных»

Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт заявила, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц рискует войти в историю как «канцлер бедных». По её словам, курс на рост военных расходов проходит в ущерб социальной сфере.

Источник: Life.ru

«Фридрих Мерц уверенно движется к тому, чтобы войти в историю федеративной республики как “канцлер бедных”, — написала Вагенкнехт на своей странице в соцсети X.

Вагенкнехт также раскритиковала дискуссии о частичной занятости и сокращении социальных гарантий, назвав их «чистым цинизмом». Она подчеркнула, что вместо обвинений в адрес семей необходимо усиливать поддержку родителей и обеспечивать полноценный уход за детьми.

Ранее Мерц заявлял, что ФРГ окончательно отказалась от претензий на господство в Европе. Он пояснил, что при выстраивании отношений с партнёрами по ЕС Берлин больше не предаётся «фантазиям о гегемонии».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

