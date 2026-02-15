Bloomberg: почти 3 млрд долларов стоил захват Мадуро

По данным агентства, средства были направлены на организацию военной операции в Карибском бассейне. В операции участвовали около 60 бойцов спецназа, которые спустились с вертолетов в Каракасе при поддержке с воздуха. Сообщается, что они вступили в бой с охраной, захватили цель и были эвакуированы на американский военный корабль.