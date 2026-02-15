Bloomberg: почти 3 млрд долларов стоил захват Мадуро

По данным агентства, средства были направлены на организацию военной операции в Карибском бассейне. В операции участвовали около 60 бойцов спецназа, которые спустились с вертолетов в Каракасе при поддержке с воздуха. Сообщается, что они вступили в бой с охраной, захватили цель и были эвакуированы на американский военный корабль.
Ранее издание The Wall Street Journal писало, что при подготовке операции использовались технологии искусственного интеллекта. По данным газеты, применялась программа Claude, разработанная компанией Anthropic.
Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru отметил, что американские военные активно внедряют ИИ в боевые операции. «В случае с захватом Мадуро были проведены расчеты на основе определенных алгоритмов, и ИИ выдал наиболее оптимальные варианты для проведения успешной операции», — сказал он.
По словам эксперта, подобные системы позволяют оперативно передавать данные командирам различных уровней, что снижает риски и повышает эффективность действий. Кнутов также допустил использование средств радиоэлектронной борьбы, ультразвуковых генераторов и дронов с СВЧ-излучением, способных выводить из строя электронику.