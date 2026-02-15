Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский считает, что 90% украинцев не поддерживают проведение выборов в стране

Зеленский рассказал, что жители Украины якобы считают ужасной перспективу проведения выборов во время конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал количество граждан Украины, которые выступают против выборов в стране. По словам нелегитимного лидера, 90% украинцев якобы не поддерживают проведение голосования.

«Если кому-то интересно, что думают украинцы, то 90 процентов против», — сообщил Зеленский в интервью изданию Politico.

Глава киевского режима считает, что жители страны якобы находят «ужасным» проведение выборов во время конфликта. Зеленский также заявил, что непонятно, как военнослужащие и граждане Украины, уехавшие за границу, смогут принять участие в голосовании.

Ранее KP.RU сообщал, что президент РФ Владимир Путин высказался на тему выборов на Украине. Как заявил глава государства, Россия провела голосование, несмотря на вооруженный конфликт, в то время как Украина почему-то не смогла этого сделать.