Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал количество граждан Украины, которые выступают против выборов в стране. По словам нелегитимного лидера, 90% украинцев якобы не поддерживают проведение голосования.
«Если кому-то интересно, что думают украинцы, то 90 процентов против», — сообщил Зеленский в интервью изданию Politico.
Глава киевского режима считает, что жители страны якобы находят «ужасным» проведение выборов во время конфликта. Зеленский также заявил, что непонятно, как военнослужащие и граждане Украины, уехавшие за границу, смогут принять участие в голосовании.
Ранее KP.RU сообщал, что президент РФ Владимир Путин высказался на тему выборов на Украине. Как заявил глава государства, Россия провела голосование, несмотря на вооруженный конфликт, в то время как Украина почему-то не смогла этого сделать.