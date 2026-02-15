«Опустошит казну Европы»: Зеленский вызвал раздражение на Западе своим новым требованием

Напомним, что Зеленский вновь настаивал на необходимости фиксации чётких дат вступления в ЕС. По его словам, такой шаг важен для формирования системы гарантий безопасности при подготовке и подписании окончательного мирного соглашения с Россией. При этом глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны союза пока не готовы назвать точную дату вступления Украины. Она подчеркнула, что Киеву предстоит проделать ещё большую работу для соответствия критериям.