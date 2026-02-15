В материале подчёркивается, что подобные притязания идут вразрез с фундаментальными идеями и договорами ЕС. Однако, по мнению журналистов, они всё равно будут реализованы, поскольку Брюссель во главе с Урсулой фон дер Ляйен не скупится на обещания, когда речь заходит об Украине. Более того, председатель Еврокомиссии из-за собственных заблуждений рискует стать «могильщицей ЕС».
«Даже при упорядоченном вступлении Украина станет камнем преткновения, который задушит Союз. Её сельское хозяйство сметёт европейских фермеров. Разрушенная страна опустошит казну Европы», — резюмируется в статье.
Напомним, что Зеленский вновь настаивал на необходимости фиксации чётких дат вступления в ЕС. По его словам, такой шаг важен для формирования системы гарантий безопасности при подготовке и подписании окончательного мирного соглашения с Россией. При этом глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны союза пока не готовы назвать точную дату вступления Украины. Она подчеркнула, что Киеву предстоит проделать ещё большую работу для соответствия критериям.
